Tudo preparado para II Festival Estadual da Linguiça em Alegrete

O II Festival Estadual da Linguiça que será realizado neste fim de semana em Alegrete, de 22 a 24 no Parque dr Lauro Dornelles, com entrada gratuita da comunidade tem uma gama de atividades gastronômicas, de negócios e culturais. A organização é da Prefeitura, Sindicato Rural, Allegro e vários parceiros que aguardam a presença de um grande público como aconteceu na primeira edição em 2023, quando os portões do Parque tiveram,que ser fechados.

A programação deste ano inclui:

Dia 20Curso Produção de Embutidos e Defumados, às 8h ; no Stand Sindicato Rural;

22- Sexta-Feira 8h início da prova de Redomão do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete na pista de Rodeio curso de produção de Embutidos e Defumados

9h Palestra Técnica de Olivicultura – Cenário safra 2024, no Casarão do Parque

9h Palestra de Formação de Professores e Gestores de Escolas Municipais na Arena do Conhecimento – pista de Remate;

09h Encontro de Prefeitos da AMFRO e Assembléia Codepampa no Restaurante do Parque

10h:30min- Indicação Geográfica da Linguiça Campeira no Casarão do Parque

14h continuação da prova de Redomão do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete

14h palestra para alunos das Escolas Municipais na Arena do Conhecimento

14h Fórum de diálogo para o desenvolvimento do setor agropecuário na Fronteira Oeste no Restaurante do Parque

15h Palestra “O potencial da produção artesanal de alimentos” no Casarão do Parque

16h Palestra “Desafios da responsabilidade técnica nas agroindústrias visando a nova Legislação” no Casarão do Parque

17h:15min palestra: Legislação Trabalhista, Previdenciária e Ambiental na Indústria da Linguiça no Casarão do Parque

18h Apresentação Musical Ibaldo Palco B – Filantropia

19h Abertura Oficial no Restaurante do Parque

20h Show Grupo Reculuta Local Palco principal (A)

21h Show Os Chacreiros Palco Principal

22h:30min Show Luiz Marenco Palco principal

23- Sábado às 08h continuação da prova de Redomão do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete na pista de rodeio

8h Curso Produção de Embutidos e Defumados no Stand Sindicato Rural

9h Oficina Gastronômica “Casais na Cozinha” com o chef Mamadou Sène no Restaurante do Parque

09h apresentação do Projeto “Pequeno Especialista em Azeite de Oliva para os professores da rede municipal” Arena do Conhecimento – pista Remate

09h30min Curso: introdução a rotulagem geral e nutricional de alimentos no Casarão do Parque

12h Preparo, churrasco e degustação da Baita Linguiça no Parque Dr. Lauro Dornelles

14h Abertura da Gineteada e na pista de Rodeio

14h Formatura Turma de Qualificação Turismo Rural no Casarão do Parque;

14h Oficina de Produção de Linguiça Tradicional Campeira no Restaurante do Parque;

15h lançamento do I Congresso Estadual de Agroturismo no Casarão do Parque;

16h Workshop Pequeno Especialista em Azeite de Oliva e a “Festa Animada” dos Pequenos Arteiros com brincadeiras para crianças Arena do Conhecimento – pista remate;

16h Baita Bike Tur – Saída SENAC até o Parque Dr. Lauro Dornelles;

16h apresentação Invernada Pré Mirim – CTG Farroupilha no Palco, no Palco B – Filantropia;

16h reunião do COMTUR no Casarão do Parque;

17h Apresentação Invernada Veterana – CTG Farroupilha local no Palco B – Filantropia;

18h apresentação Ballerina – Coreografia Fusão no palco B – Filantropia;

18h 30min Confecção de pratos e Jantar “Casais na cozinha” no Restaurante do Parque;

19h apresentação Escola Musical Voz e Melodia

Local: Palco B – Filantropia

19h30min Workshop da Tradição à Inovação: Descubra Novos Horizontes na Gastronomia no Festival da Linguiça – local: Stand Sindicato Rural;

20h palestra “A mecânica no agro”: Casarão do Parque;

20h Show Banda Rota 290 no Palco Principal

21h Show Quarteto Coração de Potro -no palco principal

22h30min -Show César Oliveira e Rogério Mello no palco principal

24 – Domingo

8h Final prova Redomão e final prova de ano de freio do 4º Rodeio Crioulo do Alegrete

9h Escolinha de Trânsito da Guarda no Parque Dr. Lauro Dornelles

10h:20min II Concurso Gastronômico “Tudo que tiver linguiça” Local: Restaurante do Parque

14h Gineteada do 4º Rodeio Crioulo com apresentação do Bruxo dos Potros Local: pista de Rodeio

15h Show João Maria -Local: Palco B – Filantropia

16h apresentação Escola Musical Voz e Melodia – local palco B – Filantropia

17h Apresentação Invernada Juvenil e Invernada Mirim – CTG Farroupilha – palco B – Filantropia

18h Show Carqueja – Palco princopal

18h30min Mostra de Cães Local: Arena do Conhecimento

19h Show Catherine Vergnes – Palco principal

Feiras & Eventos

Procurar

TODO FESTIVAL

Mostra de Artesanato Local: Pavilhão do Artesanato

TODO FESTIVAL

4° Rodeio Crioulo do Alegrete Local: Pista de Rodeio

TODO FESTIVAL

Apresentações Culturais e Artísticas Local: PALCO B – Filantropia

TODO FESTIVAL

Unidade Móvel Procon Local: Parque Dr. Lauro Dornelles

TODO FESTIVAL

Agroindústrias de Linguiça Tradicional Campeira com degustação e venda de Linguiça- Local: Parque Dr. Lauro Dornelles