Salão de beleza Formas & Fios! Uma nova fase vem aí e você está convidado a participar

Salão de beleza Formas & Fios – Realce a beleza que existe em você!

Salão de Beleza Formas & Fios atua no segmento da beleza há mais de ano com a missão de oferecer serviços para homens e mulheres que desejam manter a sua boa aparência, sempre com alta qualidade no atendimento, evidenciando a beleza e melhora da auto-estima.



A jovem empresária Kassiane Del Rio, assumiu o compromisso de estar à frente do empreendimento e tornou-se proprietária. Kassiane é casada, mãe da Anny Carolini e do Vanderson Jr. Natural da cidade de Uruguaiana, onde possui outro empreendimento do mesmo segmento. Sua experiência no universo da beleza utilizando técnicas e tendências, a motivaram para novos desafios. Com muito trabalho, dedicação e visão empreendedora, Kassiane assume o Salão de Beleza Formas & Fios e quem ganha são os clientes, em qualidade nos serviços e atendimento especializado.



E, para celebrar essa nova fase, Kassiane Del Rio juntamente com sua equipe, convida para o coquetel de apresentação da nova direção, que será realizado no dia 5 de agosto, sábado, a partir das 9h, na Rua Luiz de Freitas, 112 – centro de Alegrete.



Salão Formas & Fios conta com uma equipe de profissionais capacitados e experientes na área da beleza: cabeleireiros, nails designer, lash designer, manicure/pedicure e designer de sobrancelhas.

Para você que quer mudar seu conceito sobre serviços de qualidade na área da beleza, conheça já Salão Formas & Fios. Atendimento especializado e com horários especiais.



Confira:

Atendimento de segunda à sábado (das 9h às 19h sem fechar ao meio-dia).

Aos domingos e feriados (atendimento com horário marcado).

Aceita todos os cartões!

Você quer dar um UP no seu Visual? Venha para o Salão de Beleza Formas & Fios!

Aqui você encontra tudo que precisa!

REDES SOCAIS:

Instagram: @salaoformasefioss_

CONTATOS PARA AGENDAMENTO:

• (55) 9 9996- 0838 – Kassiane

• (55) 9 9658- 6025 – Guilherme

• (55) 9 9637-7419 – Andressa

Aline Menezes