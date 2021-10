Salário mínimo deveria ser de R$ 5,6 mil segundo pesquisa do Dieese

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Para garantir condições básicas, uma família de dois adultos e duas crianças deveria ter um salário equivalente a mais de R$ 5.657,66, mostrou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada na última quarta-feira (6), pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

O valor é 5,14 vezes menor que o piso nacional vigente, de R$ 1.100,00. O valor da estimativa da Dieese é superior à pesquisa de agosto, que sugeria R$ 5.583,90 como salário mínimo ideal para o Brasil.

Gastronomia no PAT: aprenda a fazer o premiado pão caseiro italiano com salame

Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), o custo médio da cesta básica aumentou em 11 cidades e diminuiu em seis. As maiores altas foram registradas em Brasília (3,88%), Campo Grande (3,53%) e São Paulo (3,53%), onde o valor chegou a R$ 673,45.

“Quando se compara o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em setembro, 56,53% (média entre as 17 capitais) do salário mínimo líquido para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em agosto, o percentual foi de 55,93%”, diz o Dieese.