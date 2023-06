Salve Família! O influencer que dá dicas de lugares em Alegrete

O digital influencer Patrick Santos, vem se destacando no cenário alegretense, pelo seu bordão “chiclete” (Salve família!) que está aproximando a comunidade dos espaços da cidade.

Sua trajetória de influenciador começou em 2016, quando ele era funcionário de uma loja comercial e as vendas tiveram uma queda, ele teve que se reinventar na forma de anunciar os produtos. Sua solução foi apostar em vídeos e com seu carisma no jeito de comunicar-se decolou com sua produção de conteúdo alinhando informação e entretenimento. Relata que seus bordões foram totalmente espontâneos, e sua abordagem ao produzir seus vídeos sempre buscam atender todos os públicos.

Em maio desse ano, ele criou uma página no Instagram chamada “Alegrete dicas”, onde procura passar informações sobre lugares voltados para: alimentação, turismo e esporte. A aceitação da população alegretense foi tanta, que diversas empresas procuram o influenciador diariamente para mostrar suas empresas e produtos tendo a expectativa de usar os mais de 40 mil seguidores do influenciador para crescer ainda mais suas marcas.

Por fim, Patrick sonha em alguns anos, ser o maior influenciador digital da Fronteira- oeste sendo uma referência no quesito marketing de empresas e produtos. Ele agradece toda população alegretense pelo carinho e interatividade nos seus conteúdos e promete ainda mais esforço para produzir os melhores serviços.