A alegria da catadora que encontrou um buquê de rosas num container em Alegrete

O que para uns é descarte, para algumas pessoas pode representar algo significativo e servir, inclusive, de decoração. Foi o que aconteceu na última sexta feira (23), com a catadora Solaine Vargas. Ela conta que viu um buquê de rosas jogado em um container, de uma rua do centro de Alegrete, e pegou para ela. Logo pensou que algo tão bonito não podia ser desperdiçado e levou as flores, ainda no pacote de presente, para decorar a sua casa. São histórias do cotidiano da cidade, de pessoas simples que conseguem sentir alegria, até mesmo com que os outros descartam.

-Meu filho vai gostar e acredito que flores sempe são lindas e fazem bem, comentou a humilde senhora.

As rosas representam a delicadeza e a beleza de quem gosta de oferecer ou receber flores, em qualquer ocasião. Uma observação da catadora e que acredita que seria bom é oferecer mudas de flores, porque assim elas não morreriam em cestos de lixo, onde costuma catar materiais para ter alguam renda.