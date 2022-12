Alegretense duodecampeão de mountain bike faz planos para 2023

Share on Email

Das quatro provas, venceu três, fechando a temporada 2022 da melhor forma possível. Também pudera, o ciclista acumula 12 títulos estaduais, sim soa mesmo estranho a palavra, ele é duodecampeão ou dodecacampeão como preferirem. São onze títulos na categoria elite do MTB e um gaúcho Sub-30 conquistado em 2007. Na elite desde 2009, Sérgio figura entre os campeões gaúchos.

De férias, o alegretense aproveitou para visitar a família em sua terra natal e na última quinta-feira (29), visitou a redação do Portal Alegrete Tudo.

Prestes a iniciar mais um ano competitivo, o ciclista já realiza um trabalho de base. Em Alegrete mantém uma rodagem de 70 km. O qual diz que é os primeiros treinos para iniciar 2023.

Foi um ano de aprendizado, onde o alegretense focou nas principais provas nacionais e também conseguiu uma excelente colocação em uma prova de resistência na Espanha. Uma experiência incrível em dupla, onde conquistou a posição 12 na geral e um 8º lugar na open. A prova já está no calendário do ciclista para 2023.

Integrante da equipe São João de Ciclismo por 5 temporadas, ele deixa a equipe esse ano e parte para novos rumos. Ainda não fechou com a nova equipe, mas adianta que vem coisas boas por aí.

O alegretense disputou o campeonato brasileiro de XCO em Minas Gerais, campeão gaúcho de cross country e de XCM, Sérgio venceu em Capão do Leão, Pelotas e Nova Petrópolis. Para coroar o ano faturou o título do ranking que contemplou sete etapas. O ciclista venceu em São Lourenço, Sapiranga, Morro Redondo, Garibaldi e Nova Petrópolis.

Para 2023, o ciclista alegretense espera poder participar de uma prova no Circuito Trilha Aventura, porém adianta que o calendário vai focar em provas específicas. O plano é priorizar etapas únicas do estadual, além das 4 etapas da Copa Internacional de MTB que serão realizadas no estado de Minas Gerais. Também irá disputar o Pan-Americano de Mountain Bike.

Fotos: reprodução