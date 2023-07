Santa Casa de Uruguaiana é habilitada a realizar reconstrução mamária

Share on Email

A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, hospital de referência na Fronteira Oeste, está agora formalmente habilitada a realizar o procedimento de reconstrução mamária voltado às mulheres com diagnóstico de câncer de mama.

A Prefeitura do município tinha o sonho de reestabelecer esse tipo de serviços à população. As intervenções serão desenvolvidas por uma cirurgiã plástica do Hospital São Patrício de Itaqui e que atenderá pacientes em Uruguaiana.

Estima-se que poderão ser realizadas duas cirurgias, na Santa Casa, a cada mês, proporcionando uma nova perspectiva para as mulheres que necessitam desse procedimento.

Em Alegrete, a Liga de Combate ao Câncer é responsável por dar condições e encaminhar pacientes ao município vizinho para o tratamento desse flagelo que é o câncer. Com esse serviço, a parceria entre as instituições pode ser reestabelecida.

Fotos: reprodução