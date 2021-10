Santa Casa precisa de tempo para cadastrar serviço de oncologia pelo SUS

Com o credenciamento do serviço de oncologia de São Gabriel, pelo SUS , surge indagação de como fica esse serviço de alta complexidade que atende aqui dento da Santa Casa de Alegrete.

O provedor do Hospital Roberto Segabinazzi explica que a Santa Casa tem o maior interesse em credenciar o atendimento pelo SUS, porque neste caso como o serviço é de alta complexidade, o hospital tem retorno diferente dos atendimentos de baixa e até média complexidade, que pagam muito pouco e sempre o Hospital tem que cobrir as despesas.

Ele explicou que para iniciar o processo de solicitação de credenciamento pelo SUS é preciso que o serviço tenha dois anos. Mas, adianta que, agora no final do ano, vão iniciar essas tratativas, porque há interesse em colocar o serviço de Oncologia pelo SUS em Alegrete. Atualmente o médico atende particular e convênios, em ala do Hospital, desde dezembro de 2020.

O serviço de Quimioterapia é caro e varia, conforme o tipo de câncer, mas realmente pagar é difícil para grande parte dos pacientes e por isso a Santa Casa vai, sim, buscar o seu credenciamento pelo SUS. – É preciso, portanto, aguardar mais tempo que o SUS exige para que seja encaminhada a solicitação, disse Roberto Segabinazzi.

