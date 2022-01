Santa Casa reativa Hospital de Campanha

Share on Email

Roberto Segabinazzi, provedor do Hospital, disse que a medida é para que os positivados com a Covid -19 que precisarem serem internados não fiquem junto com outros pacientes.

A Santa Casa só tem três leitos de isolamento para este fim e, por isso, reativamos o Hospital de Campanha, esclarece Segabinazzi.

Neste primeiro momento, vão deixar 10 leitos prontos em caso de necessidade. Até o início desta tarde, não há pacientes internados nesta ala- específica para pacientes Covid.

Há 19 pessoas internadas com o vírus, sendo 16 pacientes de Alegrete e 1.551 casos ativos no Município.