Santa Casa vai receber recursos para nova UTI e casa de acolhimento a gestantes de alto risco

A Santa Casa de Alegrete conquistou neste dia 14, com a assinatura pela Secretaria da Saúde do RS do Avançar 3 e 4 de recursos para dois importantes projetos do Hospital.

A assinatura foi online pela Secretária da Saúde, Arita Bergmann, com a participação da Coordenadora Regional de Saúde Heilli Temp, secretária de saúde, Haracelli Fontoura.

Vão ser liberados ainda, esta semana, o valor de 980 mil para a nova UTI da Santa Casa e mais 2.300 milhões para construção da Casa de acolhimento a gestante de alto risco. São dois importantes conquistas, destacou Segabinazzi.

As obras estão previstas para iniciarem no inicio de 2023, informou o provedor do Hospital.