Professor Claudiomiro Visca Pinheiro morreu aos 50 anos

A morte do alegretense, engenheiro florestal, mestre em extensão rural e professor Claudiomiro Visca Pinheiro, aos 50 anos, consternou familiares, amigos e comunidade escolar.

De acordo com informações de fontes ao PAT, o docente residia Guarani das Missões e lecionava na Escola Estadual Técnica Guaramano. O alegretense sofreu um infarto e faleceu em casa. O corpo foi translado para Alegrete e o sepultamento ocorre nesta manhã, às 9h no cemitério Público Municipal.

Claudiomiro, embora tenha saído ainda jovem da sua terra natal, tem aqui, muitos familiares e amigos. Ele tinha o apelido carinhoso de “Podrão” e era um ativista do movimento rock da cidade nos anos 90.

Filho de ferroviário, sempre foi muito estudioso e gostava de ler, assim como, tinha no skate o seu esporte favorito. O irmão, policial militar aposentado, Gilberto Visca Pinheiro reside na Vila Nova.

A escola onde ele atuava desde 2015, em Guarani das Missões, escreveu a seguinte nota de pesar:

Hoje ficamos com um vazio no peito, sufocados com essa partida intempestiva.

A Escola Estadual Técnica Guaramano, por intermédio dessa nota, vem a público externar sentimentos de profundo pesar pela passagem de seu professor Claudiomiro Visca Pinheiro, ocorrido em sua residência.

Professor Claudiomiro trabalhava na escola desde 2015 e ministrava aulas de Desenho e Topografia, Pastagens e Forrageiras, Cooperativismo e atuava no curso de Agroindústria. Era Mestre pela Universidade Federal de Santa Maria.

Quem convivia com ele sabia o tanto que era um educador compromissado com o seu ofício.

Como professor, era uma pessoa preocupada em fazer com que seus estudantes não se conformassem com as verdades ditas, mas que se dispusessem a exercitar a crítica e a depuração do conhecimento. Como pessoa, estava preocupado com os rumos do país e defendia uma sociedade mais justa e fraterna e era isso que guiava sua trajetória. Era sempre incansável na defesa da escola pública e de qualidade e não media esforços para isso.

O professor Claudiomiro era uma pessoa amável, acolhedora, sensível, de sorriso farto e espontâneo, doce, de voz mansa, porém forte, decido e íntegro. Conseguiu em seus anos como docente transformar a defesa da educação pública, laica, inclusiva e de qualidade para todos/as em luta pela educação dos jovens e adultos.

A comunidade escolar Guaramano destaca seus méritos junto ao trabalho feito com alunos, tendo sido convidado várias vezes para ser paraninfo de turmas e homenageado por outras.

Na certeza que a presença do Claudiomiro deixará muitas saudades em todos com quem conviveu e cativou, a Direção da Escola reforça os votos de pesar pela grande perda e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho prestado ao educandário em Guarani das Missões.

O professor deixa seu legado de anos dedicados à educação e à Escola E. T. Guaramano. Ainda, reiteramos nossa solidariedade à família e declaramos o extremo respeito à sua memória, bem como o agradecimento pela sua imensa contribuição com nossa Escola.