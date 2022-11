Cem atletas devem disputar a Corrida Centauro Sesc neste domingo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento esportivo acontece neste domingo (27), com percursos de 5km e 10km. A disputa será nas categorias masculino e feminino por idades (16 a 19 anos, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 69 e 70+) e pessoas com deficiência visual.

A largada está marcada para às 8h, em frente ao Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71). O kit atleta, composto com camiseta personalizada e chip, deverá ser retirado no dia e local da prova, a partir das 6h30, mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição.

Árvores são suprimidas do calçadão com obras de repaginação do local

Ao final da corrida, todos os atletas que completarem os trajetos serão premiados com medalhas. Em categoria geral, os cinco primeiros colocados receberão troféus e os três primeiros por faixa de idade ganharão medalhas especiais.

Os atletas descem a Andradas, Vasco Alves, Praça, Mariz e Barros, Euripedes fazem retorno após a APAE, sobem pela Barão contornam a Praça, General Vitorino, Sampaio, Marquês e Andradas. Atletas dos 10km, fazem duas voltas no percurso.