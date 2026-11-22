O 1º sargento da Brigada Militar Luciano Rocha da Silva, de 41 anos, morreu durante a madrugada deste domingo, no Hospital de Santiago, após ser atingido por um disparo de arma de fogo no abdômen. O policial estava em serviço quando ocorreu o episódio, no início da noite de sábado (21).

Conforme informações apuradas pelo NP Expresso, o militar sofreu ferimentos graves, com comprometimento de órgãos internos. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por cirurgia, mas não resistiu.

Inicialmente, as informações obtidas pela reportagem indicavam que o disparo teria sido acidental. No entanto, as circunstâncias em que o tiro ocorreu ainda precisam ser esclarecidas oficialmente pela Brigada Militar.

Até o momento, não há confirmação oficial detalhada sobre a dinâmica do episódio. Diante de informações divergentes sobre o caso, é necessário que a corporação esclareça como ocorreu o disparo e em quais circunstâncias o policial foi atingido.

Manifestação da Brigada Militar

Por meio de nota, o comando, os oficiais e os praças do 45º Batalhão de Polícia Militar lamentaram a morte do 1º sargento Luciano Rocha da Silva e manifestaram solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.

Natural de Itacurubi

Natural de Itacurubi, Luciano mantinha vínculos familiares e de amizade com a região, especialmente com Capão do Cipó. Ele deixa esposa e uma filha.

A morte do policial causou comoção entre familiares, amigos e integrantes da Brigada Militar.

Prefeitura de Itacurubi manifesta pesar

A Prefeitura de Itacurubi também divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do policial. Na manifestação, a administração municipal destacou os laços familiares de Luciano com servidores e moradores do município e expressou condolências aos familiares e amigos neste momento de luto.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda serão divulgadas.

Fonte: Apuração do NP Expresso e Prefeitura de Itacurubi.