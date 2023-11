Famílias acolhedoras recebem apoio do Juizado da Infância e Juventude de Alegrete

Na oportunidade, de acordo com a presidente do COMDICA, Thais Cunha, as famílias acolhedoras cadastradas no município relataram a experiência adquirida com o serviço, bem como foram orientadas sobre a importância do amor e de estimular os(as) acolhidos(as) a sonhar.

Famílias acolhedoras de Alegrete

Atualmente, 11 crianças estão acolhidas em famílias de Alegrete. Elas permanecem em média 7 meses com essas famílias até que possam, após os trâmites de assistência, orientações e os acolhimentos à sua família de origem, voltar ao seu núcleo familiar.

O programa Família Acolhedora, implementado pelo Município de Alegrete em 2018, como solução construída entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Poder Executivo, alcançou excelente resultado: todas as crianças afastadas do lar de origem estão em casas de família, nenhuma na casa de acolhimento.

O acolhimento familiar consiste em conceder a guarda temporária de crianças e adolescentes, afastados dos responsáveis legais, para famílias que tenham interesse e com condições comprovadas de oferecer os meios necessários à saúde, educação, alimentação, habitação e lazer. As famílias são cadastradas e capacitadas para receberem em suas casas, por um período determinado, estas crianças ou adolescentes, dando-lhes amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária, garantindo uma atenção individualizada.