Secretaria da Agricultura está com 10 equipes em reparos de estradas do interior

A solicitação por reparos nos mais de 4 mil kms de estradas vicinais de Alegrete são constantes, porque a movimentação de caminhões e produtores nunca para. Agora, o trânsito fica por conta das carretas que saem com a safra de trigo das lavouras e dos caminhões que levam insumos para quem vai plantar soja no Município.

Por outro lado, convém ressaltar que o trabalho só é interrompido quando chove, porque as equipes ficam impedidas de colocar cascalhos e máquinas nas estradas.

Patrolamento no interior

Mesmo assim, de acordo com Secretário de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, 10 equipes estão em estradas do interior de Alegrete com patrolas e retroescavadeiras realizando a manutenção. – As chuvas castigaram as nossas estradas e estamos num esforço concentrado para atender tantos pedidos, comenta o Secretário.