Organizador do OktoberSportDay afirma que o evento superou expectativas

No último fim de semana ocorreu em Alegrete o OktoberSportDay, um projeto voltado para a prática de esportes no município. O idealizador do evento, Jonatan Cassol, concedeu entrevista à reportagem do PAT e apontou os principais pontos que envolveram a realização do projeto.

O organizador começou sua explanação referendando que o evento foi um verdadeiro sucesso. Fez questão de salientar que a organização do projeto começou há cerca de cinco meses, e que cada passo certo foi fruto de muito trabalho, disse Jonatan.

Ele apontou que três dias após o evento e recebendo alguns relatos, com certeza, o evento ultrapassou os 15 mil participantes. Cassol salienta que a ideia do OktoberSportDay foi muito bem aceita pela população alegretense.”Nunca na história recente do Município teve tanta gente praticando esporte ao mesmo tempo, acredito que cumprimos nosso propósito com maestria”, disse o organizador

O legado que o OktoberSportDay deixa ao Município é que o esporte sempre pulsará com um bom número de apaixonados pelas atividades. A direção do evento irá doar um chimarródromo que será instalado na Praça dos Patinhos como forma de recordação do evento realizado.