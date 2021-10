Secretaria de Agricultura passa a despachar do Parque Dr Lauro a partir desta terça-feira

Share on Email

A partir desta terça-feira (5), o secretário da Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri, transfere seu gabinete para o Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, para acompanhar de perto a 79ª Exposição Agropecuária de Alegrete, que ocorre de 5 a 10 de outubro. No estande da Prefeitura (Sindicato Rural) ao lado do restaurante do Parque, Gindri fará o atendimento de agendas e resolverá demandas relacionadas à secretaria.

“Toda a equipe do gabinete se deslocará para o local para poder participar ativamente deste momento de preparação desta feira tão querida para os alegretenses. Também estaremos realizando uma série de lives temática Agro em pauta, com ampla programação de atividades”, destacou o secretário Gindri.



Para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores, a Exposição Agropecuária, que neste ano terá presença de público, exige carteira de vacinação (com no mínimo 1 dose) e o uso de máscaras nas dependências do parque, cumprindo rigorosos protocolos de saúde.

Dia 05/10 (terça-feira)

9:00 h – Abertura da sequência de lives trazendo um spoiler sobre o que será exposto sobre as atividades alternativas para incremento de renda nas propriedades rurais

Dia 06/10 (quarta-feira)

9:00 h- Live sobre Piscicultura • Potencialidades • Mercado • Assistência Técnica

10:00h-Live sobre Aves de Postura • Incremento de renda • Sucessão Familiar • Assistência Técnica

Dia 07/10 (quinta-feira)

9:00 h – Live sobre Apicultura • Utilização de pequenos espaços • Sustentabilidade • Assistência Técnica

10:00 h – Live sobre Mercados para Agricultura Familiar: Tendência de Futuro • Inovação • Oportunidades • Aumento de receita

Dia 08/10 (sexta-feira) 9:00 h – Live sobre Importância da agroindustrialização no desenvolvimento socioeconômico da região

• Saúde pública • Aumento da vida útil dos produtos • Segurança econômica

Dia 09/10 (sábado) 11:00 h-Painel – Tema: “Desafios e oportunidades no Agro: Tendências de um novo futuro” Local: Parque Dr. Lauro Dornelles- Estande da Prefeitura de Alegrete.

• Clima • Gestão • Estratégias • Transformações