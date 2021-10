Feirão Limpa Nome está confirmado para os próximos dias

No último dia 28, reuniram-se na Sedetur, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Caroline Figueiredo, o diretor do Procon Geferson Maidana Cambraia e o gerente Executivo do Centro Empresarial de Alegrete com intuito de dar início nas tratativas da realização da VI Edição do Feirão Limpa Nome, que será realizado de 04 a 30 de novembro.

O objetivo deste projeto dar a oportunidade aos consumidores de renegociar suas dívidas de pessoas físicas e jurídicas junto aos bancos, financeiras, lojas e que estão em atraso acima de 180 dias.

A VI edição do “Feirão Limpa Nome” visa oferecer atrativos para os consumidores que estão com seus CPFs irregulares e que queiram recuperar seu crédito negativado, com condições acessíveis e com descontos até 90% de descontos.