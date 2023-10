Secretaria de Saúde alinha diretrizes do programa Mais Médicos

Na última quinta-feira (5), a Secretaria de Saúde de Alegrete realizou uma reunião com os profissionais recém chegados do programa “Mais Médicos”. O objetivo da atividade foi alinhar e passar algumas diretrizes que a pasta do Município presa em seus conceitos.

A didática contou com a presença do enfermeiro André, coordenador do CEMA e da psicóloga Elisabeth, coordenadora do SAE. Durante a reunião foram repassados conceitos e princípios que a pasta responsável da saúde de Alegrete presa em seus profissionais.

Ao total chegaram 10 novos médicos. A Secretaria de Saúde do Município salienta que a chegada dos novos profissionais, irá preencher as carências que as ESFs necessitavam. Todos terão carga horária de quarenta e quatro horas semanais e ficam à disposição da comunidade alegretense.