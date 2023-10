10ª CRS promove palestra sobre saúde mental a servidores de hospitais da região

A Coodenadoria Regional de Saúde realizou dia 4, em sua sede em Alegrete, encontro da rede de saúde mental hospitalar regional, organizado pelo assistente social da 10ª CRS, Laura Basso, com apoio da Delegada Regional, Heilli Temp e adjunta, Andreia Carneiro. Participaram servidores de municípios da Coordenadoria ligados a essa área de saúde.

A enfermeira Lisiane Soria dos Santos, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, veio a convite da Coordenadoria Regional trazer a experiência de um hospital de excelência em saúde mental, no sentido de auxiliar esses profissionais no trabalho nos hospitais aqui na Região. -Eu vim aqui ajudar, no sentido de propor a partir de minhas experiências, adaptar à realidade local, para que o trabalho em saúde mental seja cada vez mais humanizado e centrado no paciente.

As demandas de atendimento em saúde mental, em Alegrete, são grandes e requerem sempre a qualificação e melhoria constante de acolhimento e atendimentos em todos os âmbitos de serviços hospitalares local e da Região.