Secretaria de Saúde realiza testes e atendimentos relacionados à Covid no Presídio de Alegrete

A prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, realiza, desde domingo, dia 9 de maio, diversas ações de promoção de acesso à saúde no Presídio Estadual de Alegrete. Uma equipe formada por médicos, técnicos de enfermagem, ambulância e transporte estão atendendo no local, promovendo testes de Covid-19. Somente no domingo à tarde, segundo a secretária Haracelli Fontoura, foram realizados 51 atendimentos.