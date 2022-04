Secretaria do Meio Ambiente assume a coleta e demais etapas de gestão do lixo na cidade

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Secretaria de Meio Ambiente será responsável pela gestão dos resíduos sólidos em Alegrete.

O serviço de coleta, antes realizado pela Secretaria de Infraestrutura, passará para a Secretaria de Meio Ambiente, após proposta aprovada pela Câmara de Vereadores.

A gestão de resíduos pode ser entendida como uma série de ações que envolvem as etapas de coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. Envolve, também, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos, bem como reduzir a produção dos rejeitos, que são os materiais que não apresentam viabilidade técnica e econômica para serem reciclados.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, ressalta que a Prefeitura trabalha para que a gestão de resíduos sólidos se junte aos objetivos maiores da administração. O sistema corresponde a uma estrutura a ser consolidada a partir do mapeamento, planejamento e execução de todas as responsabilidades públicas municipais pertinentes à gestão de resíduos sólidos, tanto no âmbito da coleta e destinação de resíduos quanto nas de licenciamento e fiscalização.

O secretário de Infraestrutura, Mario Rivelino, considera que o diagnóstico do que se faz hoje em termos da gestão dos resíduos sólidos certamente se constitui no projeto de futuro que a esmagadora maioria dos municípios traçará em seus respectivos planos. Todavia, diferentemente de uma posição definitiva, de acomodação, Alegrete reconhece os desafios que darão origem a uma gestão ainda mais qualificada.