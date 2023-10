Secretária visita Câmara de Vereadores para atualizar a situação do Município na área ambiental

Atendendo convocação do vereador João Leivas, a secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, compareceu à Câmara de Vereadores para atualizar a questão ambiental que o Município se encontra.

A responsável detalhou a situação do sistema de proteção ambiental do município, que conta hoje com 65 servidores, sendo que deste quadro, 14 estão na gestão ambiental e nove na condução dos veículos. A secretária informou sobre o atendimento interno e o investimento na qualificação dos servidores. Também abordou a coleta do lixo eletrônico, a organização e otimização das rotas, o planejamento e cronograma de férias e feriados e a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, as EPIs.

Quanto ao Ecoponto, Gabriela informou que o projeto está pronto e irá à licitação. “Será no local da antiga Corlac”, informou a responsável pela pasta. Os vereadores fizeram diversos questionamentos, desde o estado dos contêineres, passando pela questão legal e os riscos ambientais do Aterro (o lixão). Também foram questionados motoristas em desvio de função e o custo elevado para o envio dos resíduos para outra cidade.

A secretária Gabriela argumentou que os caminhões estavam sucateados e garantiu que está em processo de contratação de engenheiro mecânico para dar assistência e orientar na manutenção. Disse que hoje são 45 toneladas por dia de resíduos coletados e que há coleta seletiva em todas as ruas. “Os horários e rotas estão no site da Prefeitura”.

Por fim, Gabriela se posicionou contra a terceirização da coleta, justificando que são 240 catadores autônomos, que rejeitam as cooperativas. “A maioria trabalha coletando à noite e pela manhã e antes do meio dia já buscam comercializar”, salientou a secretária.