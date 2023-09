Secretário de Educação explica como está a prestação de contas dos 700 mil para construir camarotes

Por convocação do vereador Vagner Fan, o secretário de educação e cultura, Rui Alexandre Medeiros participou da sessão ordinária da Câmara, neste dia 21, para prestar esclarecimentos sobre o valor de 700 mil reais que a Prefeitura deu à Assercal realizar o Carnaval de rua de 2023. Ele disse que o trabalho ainda está sendo realizado por uma comissão que analisa todas as notas, mas adiantou que dentro do plano de trabalho era para ser construído os camarotes fato que não ocorreu. – Se depois do trabalho da comissão for apontado alguma irregularidade vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis, atestou.

Depois da fala inicial do Secretário, os vereadores puderam fazer seus questionamentos, visto que a comunidade quer saber como vai ficar aquela obra que está inacabada e com parte já em escombros. A partir do dia 23 de junho, em que foi entregue a papelada para a Secretaria de Educação, de acordo com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, a adminsitração tem o prazo de 150 dias para apreciação da prestação de contas pela organização da sociedade civil ou pelo cumprimento da diligência ou determinação fixada pela administração pública.