Seis secretários municipais deixaram os cargos para concorrer nas próximas eleições

A contagem regressiva para as eleições municipais de 2024 já começou, e em Alegrete, a movimentação política está cada vez mais intensa. No último dia 5, o prazo para que pré-candidatos a vereador, prefeito e vice se afastassem de suas atividades encerrou, marcando uma fase importante no calendário político local.

Entre os servidores municipais que decidiram se lançar na corrida eleitoral, destaca-se a saída de alguns secretários municipais de seus cargos para concorrer nas eleições deste ano. Na última sexta-feira (5), foi a vez da secretária de desenvolvimento social, Iara Caferatti, encerrar seu ciclo de 7 anos e 3 meses à frente da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social. Em suas palavras, Caferatti expressou seu compromisso com o trabalho social, mencionando sua paixão pela área e seu desejo por novos desafios. Em seu lugar, o diretor Luciano Pereira é um dos nomes cogitados para assumir a posição.

Além disso, o vice-prefeito Jesse Trindade também anunciou sua saída do cargo de secretário de planejamento. Em seu comunicado, Trindade destacou a importância do setor e passou a responsabilidade para os engenheiros Erica de Vargas e Carlos Alexandre Conceição, bem como para o grupo que seguirá o trabalho iniciado por ele.

A Secretária Caroline Figueiredo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, também se afastou, na sexta-feira.

É importante ressaltar que todos os serviços públicos continuarão sendo prestados até o final do mandato em 2024, mesmo com as mudanças de gestão nas secretarias. Os substitutos para esses cargos foram definidos pelo prefeito Márcio Amaral.

Vale mencionar que outras saídas já ocorreram recentemente, como a do secretário de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, Daniel Biachi Rosso, o Procurador Paulo Faraco, e o secretário de Infraestrutura Mário Rivelino Soares, no início da semana. Além disso, a Secretaria da Saúde também passou por mudanças, com Haracelli Fontoura deixando o cargo para assumir a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, sendo substituída por Nidieli Benevides.

Com as movimentações políticas em curso, Alegrete se prepara para um período de transição e renovação na gestão pública, enquanto os pré-candidatos se preparam para apresentar suas propostas à população.