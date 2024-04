Segunda edição da Jornada Literária de Alegrete terá dois dias de atividades

O Sesc e a Prefeitura promovem, nos dias 22 e 23 de abril, a segunda edição do evento “Jornada Literária”. Durante dois dias, profissionais da educação e literatura estarão reunidos no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek (Praça Osvaldo Aranha, s/n) para uma série de palestras que focam, principalmente, em metodologias e estratégias de incentivo à leitura entre os estudantes do município. O público-alvo são profissionais da educação das redes municipal, estadual e privada.

Com especialistas convidados, vindos de diferentes partes do Estado, serão abordados temas como a escrita criativa como forma de construção de leitores, as múltiplas faces da leitura, literatura infantil além do didatismo e a ressignificação de práticas pedagógicas na sala de aula. A agenda completa pode ser conferida abaixo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 98423-6348.

Confira a programação da II Jornada Literária de Alegrete – Sesc Alegrete

22/04 (segunda-feira)

08h – Credenciamento

09h – Abertura Oficial

09h30 – Palestra: “A Escrita Criativa como forma de construção de leitores”, com Gustavo Czekster (POA)

14h30 – Momento Cultural, com exibição de filmes

15h – Palestra: “As múltiplas faces da leitura no processo de formação de leitores”, com Izabel Antunes (Uruguaiana)

19h30 – Recital: “Poesias para se trabalhar na Escola”

Coordenação: Projeto Movimentando a Cultura no CC

23/04 (terça-feira)

9h – Momento cultural: “A outra história de Iracema” – Turma 151 / Professora Naiana Brossard Fantineli – Colégio Divino Coração

09h15 – Apresentação da Motus – Movimento Literário Digital

09h30 – Palestra: “Literatura infantil além do didatismo, ressignificando práticas pedagógicas na sala de aula”, com Marcia Funk Dieter (Ivoti)

14h30 – Momento cultural: “Pano Encantado” – 3º ano do ensino fundamental / Professora Vera Rodrigues – EMEB Francisco Mafaldo (Polo do Caverá).

