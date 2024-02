Dr. Júlio Rigol e sua equipe realizam cirurgia traumatológica inédita na Santa Casa

A cirurgia, envolvendo o paciente politraumatizado de Quaraí, é um exemplo não apenas de habilidade cirúrgica, mas também de uma logística cuidadosamente planejada e executada.

O paciente, vítima de um grave acidente de moto, apresentava uma fratura no fêmur esquerdo e outra no osso do antebraço direito. O primeiro atendimento ocorreu no local do acidente, em Quarai, e posteriormente, no domingo, a vítima foi encaminhada Alegrete e atendida pela equipe da AOT. A cirurgia, realizada na segunda-feira, surpreendeu não apenas pela complexidade dos procedimentos, mas também pela sincronização impressionante: enquanto o Dr. Rigol e sua equipe tratavam da fratura do fêmur esquerdo, o Dr. William G. Correa atuava na correção da fratura do antebraço direito. ambas ao mesmo tempo.

O procedimento, que levou apenas cinquenta minutos do início ao fim, demonstrou um tempo cirúrgico excepcionalmente eficiente. O paciente foi transferido para o quarto no mesmo dia e, devido a excelente recuperação recebeu alta já na quarta-feira(14).

Essa abordagem cirúrgica simultânea é pouco comum, pois geralmente os procedimentos são realizados separadamente, com um intervalo de tempo entre eles. No entanto, a equipe da AOT, composta pelo Dr. Rigol, Dr. William e Dr. Eduardo Lucas Ludtke, demonstrou não apenas sua habilidade técnica, mas também uma capacidade extraordinária de trabalho em equipe.

É importante ressaltar que o sucesso desta cirurgia não teria sido possível sem o suporte crucial de toda a equipe envolvida, incluindo os profissionais de enfermagem da Santa Casa, que foram treinados especificamente para lidar com casos desafiadores como esse. Além disso, o papel fundamental da anestesista Angélica Zanferari Rigol, pois foi responsável por administrar bloqueios específicos que reduzem os riscos associados à anestesia geral, proporcionando também um período pós-operatório mais confortável para o paciente.

Todo esse esforço e colaboração exemplificam o compromisso da equipe da AOT, da Santa Casa e da Prefeitura com a excelência no atendimento médico, independentemente das circunstâncias que tornam procedimentos desta magnitude possíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim como, a empresa Fixmed que disponibiliza o material dos implantes e outros.