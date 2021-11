Segunda etapa do Enem foi tranquila e houve redução de candidatos neste domingo

Share on Email

Chegou ao fim a saga dos candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021.

Neste domingo (28), o segundo dia do certame teve 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Agora, alunos de todo Brasil aguardam o resultado oficial do exame, que para muitos é a principal possibilidade de acesso ao ensino superior.

Em Alegrete, mais uma vez, foi perceptível a redução no número de candidatos. Entre os estudantes que conversaram com a reportagem na saída da prova, muitos destacaram que em suas salas, alguns não compareceram ou o contingente tinha sido bem inferior. Informações extraoficiais já apontavam uma diminuição em torno de 50% em relação ao público antes da pandemia.

Clarissa Rosa de 17 anos busca psicologia ou veterinária, realizou a prova no CIEP e teve um pouco de dificuldade.

Já, Luíz Cauro estava estreando no Enem. Ele ressaltou que apenas achou cansativo os dois dias pelas questões extensas. Ele quer ingressar no curso de administração.

A alegretense Débora Jaqueline, de 19 anos, narrou que por muito pouco não desistiu da prova devido a ansiedade. Mas a sua persistência foi positiva e, acredita que tenha se saído bem. Ela busca uma vaga no curso de Geografia.

A futura médica, Julia Ziani, de 18 anos, realiza o Enem há três anos. Ela considerou que este ano, a prova foi muito tranquila.

O estudante de medicina, Leandro Leal, realiza o curso em outro Pais e fez o Enem na busca de uma vaga no Brasil. Ele tem como objetivo realizar o curso “em Casa”.

E, para finalizar, Dieckson Dorneles de 19 anos, também um estreante do Enem destacou que a prova estava dentro do esperado. Considerou que poderia ser mais objetiva. Ele quer Licenciatura em história. Ele realizou a prova na Escola Lauro Dornelles.