Segunda semana consecutiva sem novos casos de Covid

Durante a última semana, nenhum novo caso positivo de Covid-19 foi registrado em Alegrete.

A Santa Casa de Alegrete também apresenta boas notícias, já que não há pessoas internadas com Covid-19 no hospital. De acordo com a Secretaria de Saúde, até o momento, foram registrados 333 óbitos por Covid-19 na cidade.

Em Alegrete, foram realizados 66.350 testes até esta data e, desse total, 43.981 testes tiveram resultado negativo, enquanto 22.369 foram positivos. No entanto, é importante destacar que 22.036 pessoas já se recuperaram, o que representa uma taxa significativa de recuperação. Ainda existem algumas pessoas em observação com síndrome gripal, totalizando sete casos.