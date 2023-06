Alegrete com outros municípios da Fronteira irão criar a Trilha do Pampa

O maior Município do RS, através da equipe da SEDETUR e parceiros vem trabalhado, através do Projeto Alegrete um Baita Destino, com objetivo de promover o turismo rural a partir de matérias primas que temos em abundância no pampa, aqui na Região. Para foralecer este projeto Alegrete já congrega outros municípios.

Esta semana, Leonardo Cera da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Alegrete, esteve em Rosário do Sul com representantes da área de proteção ambiental permanente da APA do Ibirapuitã para tratar sobre a Fundação da Associação Caminho do Pampa (ACAMPA). A entidae vai auxiliar a implementação da trilha Caminho do Pampa que depois de ser concluída vai integrar a Rede Brasileira de Trilhas, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente.

A implementação destes trajetos e roteiros tem por objetivo, também, gerar emprego e renda aos moradores do entorno que poderão oferecer serviços turísticos como refeições, hospedagem, observação de pássaros, cavalgadas e vendas de produtos da agroindústria e do artesanato local. Isso também, de acordo com a ICMBio poderá funcionar como ferramenta de auxílio à preservação e valorização das riquezas naturais e da história de cada município que vão integrar a trilha.

Foi definida uma comissão que vai trabalhaar para construir a minuta da Associação: Coordenação – Eduardo Ustra Ribeiro, Vice-prefeito de Rosário do Sul; Vice coordenação – Amir Omar Mello Saleh, Turismólogo em Santana do Livramento; Secretaria – Letícia Freitas – Bióloga da Prefeitura de Rosário do Sul; e Finanças – Leonardo Cera, Engenheiro Agrônomo e Diretor de Turismo da Prefeitura de Alegrete.