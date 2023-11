Brick da Praça é atração neste sábado

Share on Email

O tradicional Brick da Praça acontece neste sábado, dia 11 de novembro, das 9 às 17h, na Praça Getúlio Vargas. O evento visa movimentar o comércio, criar possibilidades de negócios, oportunizar parcerias no centro da cidade.

O Brick na Praça se tornou uma excelente vitrine para os talentos locais, proporcionando visibilidade para empreendedores e artistas da região. Além disso, o evento desempenha um papel importante no fortalecimento da economia da cidade, incentivando o comércio local e o empreendedorismo.

O evento teve início em 2018, como uma alternativa de lazer atrativa para os alegretenses. Além de oferecer uma diversidade de opções para presentes e lembranças, o Brick na Praça se consolidou como um ponto de encontro para a comunidade, promovendo momentos de interação e valorização dos talentos locais.

Portanto, se você está em busca de um programa diferente para este sábado, não deixe de conferir o Brick da Praça em Alegrete. Com certeza, você encontrará ali uma variedade de opções interessantes e poderá desfrutar de momentos agradáveis ​​ao lado da família e dos amigos. E o melhor de tudo é que, ao participar do evento, você estará contribuindo com o desenvolvimento econômico e social da cidade.