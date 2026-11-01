Sem CNH e com licenciamento vencido, motorista é preso por embriaguez

Um condutor foi preso por embriaguez ao volante na noite deste sábado (31), durante uma ação de patrulhamento ostensivo da Guarda Municipal, em Alegrete.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na rua Waldemar Masson, onde os guardas municipais identificaram um veículo transitando de forma irregular e realizaram a abordagem.

Durante a fiscalização, eles constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Submetido ao teste do etilômetro, o condutor registrou 0,99 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

O índice caracteriza, crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após o resultado do teste, o motorista recebeu voz de prisão. Inicialmente, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Na fiscalização, também foram identificadas pendências administrativas no veículo, entre elas o licenciamento vencido. O carro foi removido ao depósito credenciado.