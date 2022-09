Sem dentadura, como sorrir ou churrasquear no 20 de setembro?

Share on Email

“Com o início da Semana Farroupilha, a emoção foi tanta que um peão ou uma prenda acabou esquecendo a dentadura próxima à minha casa” – disse a alegretense Mari Lemes.

Ela encontrou a prótese na manhã do último dia 15, na rua. A moradora da Rua Daltro Filho, disse que há um bar perto da sua lancheria e que pode ter sido alguém que esteve no local que tenha, talvez, consumido um pouco mais de bebida e perdeu os “dentes”.

“Sei que a pessoa pode estar envergonhada ou até mesmo nem saber onde está a dentadura. Por esse motivo, postei no meu perfil no Facebook e deixei no bar que fica na Rua Daltro Filho. A pessoa pode ir buscar, sem problemas” – acrescentou.

Inúmeros internautas começaram a comentar o post na esperança de encontrar o verdadeiro dono(a).

“Além disso, estamos nos aproximando do dia 20 de Setembro, onde o gaúcho ou a prenda além de possíveis protagonistas do Desfile, também, devem aproveitar o tradicional churrasco e, para isso, a prótese vai ser indispensável”- .