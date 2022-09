No sábado (17), a 3ª Capital Farroupilha recebeu a visita do ex- governador Olivia Dutra.

O candidato ao Senado pelo Rio Grande, cumpriu agenda no Município. As atividades iniciaram às 15h30min, com a recepção no Arco Do Trevo, de onde ocorreu uma carreata até o comitê Lula Presidente.

Logo após, aconteceu uma caminhada na Rua dos Andradas

Olívio Dutra é o candidato ao Senado da federação PT, PC do B e PV. A convenção do PT confirmou o nome do político, ainda no mês de julho.