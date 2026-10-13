Sem previsão de chuva, Alegrete terá dias de céu nublado e temperaturas amenas

Apesar da instabilidade prevista em alguns dias, não há previsão de chuva até sexta-feira (17), conforme dados do site meteorológico Climatempo.

Nesta terça-feira (13), o dia começou com céu nublado no município. A previsão indica sol entre muitas nuvens ao longo do dia, com períodos de céu encoberto. Durante a noite, a nebulosidade deve continuar. As temperaturas variam entre 13°C e 21°C, sem previsão de chuva.

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Na quarta-feira (14), o cenário deve ser semelhante, com alternância entre sol e muitas nuvens. À noite, o céu permanece com bastante nebulosidade. Os termômetros devem registrar mínima de 14°C e máxima de 21°C.

Para quinta-feira (16), a previsão aponta novamente a presença de sol entre nuvens e períodos de céu nublado durante o dia, com muitas nuvens à noite. As temperaturas devem ficar entre 14°C e 21°C, sem expectativa de precipitação.

Já na sexta-feira (17), a tendência é de temperaturas mais baixas. A mínima prevista é de 11°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 18°C. O dia também deve ter sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado e noite com bastante nebulosidade.

De modo geral, a previsão indica uma semana sem registro de chuva em Alegrete, com temperaturas amenas e predomínio de nebulosidade. A mudança mais perceptível deve ocorrer na sexta-feira, quando os termômetros apresentam queda, especialmente nas temperaturas máximas.