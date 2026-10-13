Comunidade Casa Céu promove festa de Dia das Crianças para famílias acolhidas em abrigo de Alegrete

Uma ação de solidariedade e fé marcou o Dia das Crianças, na última segunda-feira (12), em Alegrete. A Comunidade Casa Céu realizou uma festa para crianças acolhidas com suas famílias na Escola Eurípedes Brasil Milano, onde funciona um abrigo para pessoas que precisaram deixar suas casas em razão da cheia do rio.

Inicialmente, a comemoração estava prevista para ocorrer na rua, no bairro onde a comunidade está localizada. No entanto, diante da previsão de chuva, a organização buscou uma alternativa para garantir a realização da atividade. Durante a semana, foi feito contato com a liderança responsável pelo abrigo, que disponibilizou o espaço da escola caso as condições climáticas impedissem a programação original.

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Segundo a Comunidade Casa Céu, o pastor Lucian teve papel importante na iniciativa, incentivando a mobilização e estabelecendo o primeiro contato com os responsáveis pelo acolhimento das famílias. Com a chegada da chuva na segunda-feira, a festa foi transferida para a quadra da escola, onde também acontecem os ensaios do grupo Pôr do Sol.

Encontro marcado pela solidariedade e pela fé

De acordo com o relato da comunidade, a chegada ao abrigo revelou uma coincidência que emocionou os voluntários. Os responsáveis pelo espaço contaram que estavam orando para que as crianças acolhidas pudessem receber uma celebração de Dia das Crianças, com brinquedos e momentos de alegria.

Para os integrantes da Casa Céu, o encontro representou uma oportunidade de unir as iniciativas e atender às necessidades das crianças que enfrentam o afastamento de suas casas em razão da enchente.

A programação contou com a participação de diferentes integrantes da comunidade religiosa. Enquanto uma equipe ficou responsável pela preparação e distribuição dos alimentos, os professores do ministério infantil Kids organizaram brincadeiras, teatro e atividades com mensagens bíblicas.

A mobilização também contou com doações de amigos e colaboradores, que contribuíram para a distribuição de brinquedos e algodão-doce, proporcionando momentos de diversão às crianças acolhidas.

Mobilização envolveu voluntários e doadores

Ao avaliar a experiência, a Comunidade Casa Céu destacou que a atividade foi marcada não apenas pela alegria proporcionada às crianças, mas também pelo impacto da ação sobre os próprios voluntários.

A comunidade agradeceu a Deus pela realização do encontro, ao pastor Lucian pela liderança e orientação, aos doadores e voluntários que contribuíram para a festa e à equipe responsável pelo abrigo, que disponibilizou o espaço para receber a iniciativa.

A ação reforça a importância da solidariedade e da colaboração entre instituições e grupos comunitários, especialmente em momentos em que famílias precisam de acolhimento e apoio em decorrência de eventos climáticos.

Para a Comunidade Casa Céu, a celebração foi uma oportunidade de levar carinho, esperança e diversão às crianças, transformando o Dia das Crianças em um momento especial para as famílias atendidas pelo abrigo em Alegrete.Ainda no sábado (10), houve uma atividade no bairro Macedo convidando crianças e moradores a participarem da festa no ginásio.