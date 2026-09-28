Sem teto e sem vidros, mas com atendimento: saúde se reorganiza no Passo Novo

O atendimento de saúde à comunidade do Distrito de Passo Novo e aos moradores dos assentamentos Novo Alegrete e Unidos Pela Terra não foi interrompido após o temporal de granizo que atingiu a localidade no sábado (26). Desde domingo (27), profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF) estão mobilizados para garantir a assistência aos moradores afetados pelo evento climático.

Inicialmente, a equipe realizou atendimentos no CTG Nico Dornelles. Na manhã desta segunda-feira (28), buscando oferecer mais privacidade e melhores condições aos pacientes, o atendimento foi transferido para o prédio do antigo Correios da Vila.

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De acordo com a secretária municipal de Saúde, Heilli Temp, a estrutura foi organizada para assegurar a continuidade dos serviços à comunidade neste período de emergência.

No domingo, segundo a enfermeira responsável pela unidade, Daniela Teixeira, foram realizados atendimentos pontuais. A partir desta segunda-feira, além da assistência médica e de enfermagem, a equipe também deverá intensificar o acompanhamento psicológico dos moradores que enfrentam os efeitos do temporal.

“Eles estão bem traumatizados e vamos oferecer esse suporte especial”, explica Daniela.

A ESF do Passo Novo atende aproximadamente mil pacientes cadastrados, incluindo moradores da Vila e das comunidades dos assentamentos Novo Alegrete e Unidos Pela Terra. A unidade está localizada a cerca de 27 quilômetros da área urbana de Alegrete.

A equipe é formada por médico, enfermeira, técnico de enfermagem, recepcionista, profissionais da limpeza e zeladores. Mesmo diante dos danos provocados pelo temporal, os servidores permaneceram mobilizados para manter a assistência à população.

Unidade de saúde foi atingida pelo granizo

A estrutura física da ESF do Passo Novo também foi afetada pelo temporal. A unidade teve vidros danificados pelo granizo e também sofreu danos no telhado.

A Secretaria Municipal de Saúde já está providenciando a substituição dos vidros. A troca do telhado deverá ser realizada assim que as condições climáticas permitirem a execução do serviço.

Enquanto a unidade permanece temporariamente fora de funcionamento em sua estrutura original, os profissionais seguem atendendo em espaços disponibilizados na Vila.

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Outros serviços também estão funcionando

O CTG Nico Dornelles também está sendo utilizado para outros atendimentos e ações da Prefeitura. O local dispõe de um gerador de energia, o que tem permitido a manutenção de atividades mesmo diante da falta de eletricidade provocada pelo temporal.

O vereador José Rubens Pilar, que acompanha a situação no Passo Novo, informou que mantém contato permanente com a RGE para buscar a retomada do fornecimento de energia elétrica na comunidade.

A situação do distrito faz parte dos impactos provocados pelo temporal severo que atingiu Alegrete e outros municípios da região no último sábado. Diante dos danos, os serviços públicos estão sendo reorganizados temporariamente para garantir o atendimento à população enquanto as estruturas afetadas são recuperadas.