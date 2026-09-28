Música e integração marcam 22º Encontro Estadual de Coros das AABBs em Alegrete

Participaram do encontro representantes das AABBs de Alegrete, Cachoeira do Sul, Porto Alegre, Veranópolis, Santa Cruz do Sul, Canoas, Taquari e Santo Ângelo, além da AABB de Criciúma, em Santa Catarina.

Durante a noite, os grupos apresentaram repertórios variados, proporcionando ao público uma programação marcada pela música, cultura e integração. Familiares, integrantes das entidades, representantes da área cultural e moradores de Alegrete acompanharam as apresentações no CTG Farroupilha.

Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade, e a presidente da Câmara Municipal, Firmina Soares, além de servidores públicos e representantes ligados às atividades culturais do município.

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A AABB Alegrete também integrou a programação com o Coral Infantil Vozes do Coração, formado por crianças da entidade. A participação do grupo levou ao palco a nova geração de integrantes das atividades culturais desenvolvidas pela associação.

O encontro contou ainda com a presença de Antônio Tremarim, diretor das AABBs do Rio Grande do Sul e diretor da Federação Nacional das AABBs (FENABB) no Estado.

Além das apresentações musicais, o evento teve como objetivo promover a integração entre as diferentes unidades das AABBs, aproximando coros e participantes de diversas cidades. A iniciativa também proporcionou um espaço de convivência e intercâmbio cultural entre os grupos.

Realizado anualmente, o Encontro Estadual de Coros integra as atividades de confraternização e valorização cultural desenvolvidas pelas AABBs, reunindo participantes de diferentes gerações em torno da música.