Semana Arrozeira: debate abrange desafios climáticos, comercialização e segurança jurídica

Alegrete abre o período de programações sobre esta cultura no RS. Para um Estado que já produziu 1 milhão de hectares por safra, e que vê a queda acentuada de área, ano a ano, mas com aumento da produtividade, há o dilema anual da comercialização da safra e otimização do excedente.

Por isso mesmo, a pauta que faz parte da programação da 14ª Semana Arrozeira, abrange desde a questão ambiental do planeta, passa pelo cenário da produção e comercialização, debaterá a segurança jurídica e encerra com o cenário político nacional.

Para uma lavoura que viu um aumento de 20% no custo dos da produção, devido aos fertilizantes que dobraram de preço, em um ano, tem agora, um produtor muito preocupado, não só com o custo, de diversas variáveis, o clima e o medo de saber o que pode acontecer contra o agro, por decisões governamentais e ratificações jurídicas contra quem produz no campo.

Política tributária, taxa de câmbio, mercado latino e americano, logística e consumo interno, são alguns dos componentes que entram na mesa quando o assunto é arroz.

Nesta terça-feira(30), no pavilhão de ovinos, adaptado para o evento, o professor Luiz Carlos Baldicero Molion, um dos maiores especialistas mundiais neste tema, fará sua conferência.

É a segunda vez que ele participa como palestrante, e é um ícone deste segmento, sendo um crítico da tese globalista sobre o aquecimento global.

A Associação dos Arrozeiros estará disponibilizando a transmissão em sua página do facebook.

https://www.facebook.com/arrozeirosde.alegrete?mibextid=ZbWKwL

Fonte: A.A.A