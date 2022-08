Semana com alertas de temporais,frio intenso e geada

A MetSul Meteorologia alerta que uma forte frente fria vai avançar pelo Brasil nesta semana com chuva em diversas regiões e os maiores acumulados de precipitação em algumas cidades nos últimos meses.

Ela(frente) precederá uma massa de ar polar de grande intensidade que vai derrubar a temperatura com muito frio no Sul, no Centro-Oeste, no Sudeste e em parte do Norte do país na segunda metade da semana. Duas frentes frias vão se deslocar pelo Centro-Sul do Brasil na semana.

A primeira, sem ar muito frio na retaguarda, entre esta segunda e a terça-feira. O tempo se instabiliza com aumento de nebulosidade e chuva nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul, no Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina e no Sudoeste do Paraná com o avanço do primeiro sistema frontal. Há risco de chuva moderada a forte em alguns pontos e não se descarta uma possibilidade de granizo de forma isolada.

Porém, uma intensa massa de ar frio de origem polar de trajetória continental vai infiltrar o território brasileiro entre quinta e sexta-feira, impulsionada pelo ciclone no Atlântico, na retaguarda da frente fria. A temperatura despencará no Sul, em muitas áreas do Centro-Oeste e do Sudeste, e em parte da Região Norte.

A incursão de ar polar vai rivalizar em intensidade com a grande onda polar de maio, embora em alguns locais, como no Brasil Central, o frio não seja igual ao de maio, mas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina as temperaturas cairão mais que no evento de frio associado ao ciclone Yakecan do quinto mês deste ano.

O ar frio vai ingressar com fortes rajadas de vento em um grande número de cidades, sobretudo do Centro-Oeste e do Sul do Brasil, o que vai trazer sensação térmica muito baixa. No começo da sexta-feira, nos pontos mais altos do Sul do Brasil, entre os Campos de Cima da Serra e o Planalto Sul Catarinense, as fortes rajadas de vento com temperatura negativa podem trazer sensação térmica em alguns momentos de até 10ºC a 15ºC abaixo de zero.

A massa de ar frio, pela sua potência, vai trazer temperatura muito baixa no final da semana e no próximo fim de semana. Uma vez que se espera que a atmosfera fique muito seca com a alta pressão polar instalada sobre o Sul do Brasil, as condições serão favoráveis à geada ampla. Na sexta, já deve gear em algumas cidades e com risco de geada negra em alguns municípios de maior altitude. No sábado, a geada será muito mais ampla e deve começar a se formar em vários pontos já no final da sexta.