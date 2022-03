Semana da Água vai debater águas subterrâneas

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (SEMMAM), juntamente com o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) promove de 21 a 30 de março mais uma edição da Semana da Água. O tema proposto neste ano é “Águas subterrâneas: Tornando o invisível visível “.

O evento é promovido pela SEMMAM, juntamente com o CMMA, parceiros da Sala Verde , com apoio das secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SECEL) e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SAP), AMAI (Associação de Moradores de Maçambará, Alegrete e Itaqui – Balsa do Mariano Pinto).

Neste ano, a Semana da Água terá um formato mais amplo, com realização de atividades itinerantes nas escolas, realização de lives, ações de limpeza e trilha ecológica no Sítio Eloísi Paim e outros pontos do Rio, além da realização de blitz ecológica.

Confira a programação.

SEMANA DA ÁGUA 2022

21 a 30 de março

TEMA: “Água subterrâneas: tornando o invisível visível”

Segunda-feira 21/3

Manhã e tarde

Atividade itinerante: EMEB Luiza Freitas Valle Aranha

19h – Live “Águas Subterrâneas: Tornando o invisível visível”, com Ivo Mello – engenheiro agrônomo, ampla experiência em gestão de recursos hídricos e produção de arroz e Flávia Ávila Dias – geóloga da Divisão de Outorgas da SEMA, Presidente da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CTAS.

Terça-feira 22/3

9h – Exposição de Fotos “Água eu cuido, eu preservo”

10h – Entrega premiação Semana Interamericana da Água 2021

Local: Salão Vermelho Palácio Ruy Ramos

Atividade itinerante: EMEB Eurípedes Brasil Milano

14h- Ação limpeza Rio (Vila Nova) em parceria com 12º Batalhão de Engenharia e o Movimento Pró Rio.

Quarta-feira 23/3



Atividade itinerante: EMEB Alcy Vargas Cheuiche

Atividade itinerante: EMEB Francisco Carlos

11h30min -Live

Gilson Quevedo Ribeiro (Secretaria da Saúde)

Quinta-feira 24/3

Atividade itinerante: EMEB Fernando Ferrari

9h – Ação Sítio Eloísi Paim, com Movimento Pró Rio Ibirapuitã

Atividade itinerante: EMEB Marcelo Faraco

Sexta-feira 25/3

Atividade itinerante: EMEB Princesa Isabel

Atividade itinerante: EMEI Gente Miúda

Sábado 26/3

Blitz com coleta de eletrônicos

Domingo 27/3

Blitz com coleta de eletrônicos

Segunda-feira 28/3

Manhã e tarde : Atividade itinerante: EMEB João Cadore ( Pólo do Angico) em parceria com a AMAI

Quarta-feira 30/03

08h30min Visita ao Capivari em parceria com a Fundação Maronna