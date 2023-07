Semana deve ser de muito frio para os alegretenses

Share on Email

Os próximos dias serão de muito frio em Alegrete. Uma nova frente fria de origem polar chegou ao Estado e promete despencar brutalmente a temperatura no RS.

A previsão é de reforço de ar frio ao território gaúcho nesta terça-feira. Este reforço de ar polar será responsável por intensificar um pouco o frio e prolongar o período de temperaturas baixas, iniciado na última quinta, até o meio desta semana. Serão, assim, sete dias seguidos de frio no estado neste julho que era até então de poucos dias invernais no mês.

As madrugadas mais frias serão as desta terça e quarta, quando a temperatura pode descer a 1ºC. No entanto, a previsão de chuva para esta semana, indica possibilidades mínimas de precipitações.

Fotos: reprodução