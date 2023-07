De virada, a Fronteira conseguiu colocar a duplicação da BR 290 entre os projetos mais votados

A mobilização da última semana em que o próprio Prefeito Márcio Amaral esteve imbuído em motivar a comunidade de Alegrete e da Região para que votassem na petição pública pela duplicação da BR 290 obteve resultado positivo. Em poucos dias foram computados na votação online 9.043 votos. A proposta de duplicação da rodovia ficou entre os projetos mais votados e assim vai garantir recurso no orçamento federal para a duplicação da Rodovia do Mercosul. A BR Oswaldo Aranha inicia em Osório, no litoral centro norte e vai até Uruguaiana na divisa com a Argentina num total de 730km. Ela atravesssa todo o RS.

BR 290

Foram selecionados os eixos de infraestrutura e transportes. Das 458 propostas o da duplicação da 290 obteve primeiro lugar com quase o dobro dos votos do segundo lugar. A duplicação ou uma terceira via será de relevante importância, comentou o Prefeito, visto que por essa estrada passam cerca de milhares de veículos por dia, aproximadamente três mil caminhões. Ele comentou que embora o número de votos tenha sido pequeno, diante de uma população estimada de mais de 700 mil habitantes, só entre as Regiões da Fronteira Oeste e Campanha (talvez os mais preocupados com esta etapa do projetos) nos resta agradecer aos que se envolveram na obtenção dos votos e comemorar por termos obtido o 18º na calssificação geral e o primeiro no eixo de infraestrutura e transportes.- Agora é hora de ficarmos vigilantes para cobrarmos a concreta execução dessas prioridades tiradas a partir deste processo, cita Márcio Amaral.