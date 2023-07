Alegretense da Ross University é palestrante na “Copa do Mundo” de reprodução de cavalos

O Simpósio Internacional de Reprodução de Equinos – ISER (sigla em inglês) teve sua 13ª edição realizada em Foz do Iguaçu, no Brasil, em 2023. O alegretense Dr. e professor assistente de teriogenologia na Ross University School of Veterinary Medicine (Ross Vet), Lorenzo Segabinazzi, participou ativamente do evento realizado nesta semana.

Trata-se de um dos mais renomados eventos mundiais em reprodução de equinos. Assim como a Copa do Mundo, acontece a cada 4 anos, desde de 1974. Aconteceria em 2022, mas por conta da pandemia da Covid-19, o comitê internacional decidiu remarcar para julho de 2023, tendo o Brasil como país-sede.

Já se passaram mais de 29 anos desde que o Simpósio Internacional de Reprodução Equina (ISER) foi realizado na América do Sul, em Caxambu, Brasil. Em 2023, o ISER regressou a um continente e país que não só possui o quarto maior rebanho equino do mundo, com 5,5. milhões de cavalos, mas tem uma longa história envolvendo a criação de equídeos. Cavalos, burros ou mulas são utilizados para atividades esportivas, de lazer e de trabalho. Brasil e Argentina também estão na vanguarda da pesquisa em reprodução equina, particularmente tecnologias de reprodução assistida, como transferência de embriões, clonagem, injeção intracitoplasmática de espermatozoides e sexagem de sêmen.

“As pessoas são apaixonadas por seus cavalos e também sabem festejar, com música, dança e comida deliciosa, tudo parte de uma cultura única. Foi incrível”, destacou o alegretense.

O Simpósio Internacional de reprodução equina foi pautado por grandes temas e avanços na área. Dr. Lorenzo representou a Ross University School of Veterinary Medicine e afirmou que o evento é considerado a Copa do Mundo de reprodução de cavalos, por ser realizada a cada 4 anos em algum lugar do mundo. “Esse ano foi no Brasil, o último tinha sido em Cambridge na Inglaterra em 2018, que eu fui mas ainda estava no doutorado”, relatou Segabinazzi, que apresentou seus projetos de pesquisa premiados em excelência na Flórida.

Fotos: reprodução