Semana Municipal da Mulher terá a mais abrangente programação em 24 edições

A coordenação da 24ª Semana Municipal da Mulher pretende que esta edição seja uma espécie de divisor de águas no evento. Nunca tantas atividades descentralizadas constaram antes na programação, nem tantas entidades e segmentos estiveram diretamente envolvidos no planejamento.

A procuradora geral da mulher da Câmara de Alegrete e coordenadora do evento, vereadora Dileusa Alves explica que esta edição é resultado das mais de duas décadas onde as mulheres vêm batalhando por espaço e somando forças nas atividades da Semana da Mulher.

“Somos resultado das que nos antecederam”, reconhece a vereadora, explicando que ampliar os espaços de discussão de debate, assim como promover atividades com ampla visibilidade foi meta desde o início do planejamento para o evento de 2023.

Oficialmente, a 24ª Semana da Mulher ocorre de 08 a 15 de março, mas já no dia 07 acontece a live “Mulheres que Cuidam” pela TV Câmara (transmitida pela Facebook da Câmara Municipal), a partir das 19:30h. A programação se estende além da semana propriamente dita, culminando em no dia 26 de março, com torneios de futsal e vôlei de areia.

Rodas de conversa, palestras e painéis abordarão diferentes temas. A Escola do Legislativo da Câmara de Alegrete estará presente. Haverá lançamento da Organização Não Governamental, ONG Nós Acolhemos Vocês. As mulheres tradicionalistas estarão representadas, inclusive promovendo a 1ª Cavalgada das Mulheres.

Os preparativos tiveram a participação de um grupo de mulheres representativas de múltiplos segmentos. Muitos homens também somaram. A comunidade está convidada a prestigiar os eventos, cada um deles pensado com muito carinho. “Todas Somos Uma” é o slogan. As mulheres de Alegrete estão convocadas a fazer valer e mostrar sua força.

Confira a programação: