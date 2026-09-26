Semana Nacional do Trânsito reforça cuidados e respeito nas vias de Alegrete

Entre os dias 18 e 25 de setembro, é realizada a Semana Nacional do Trânsito, que em 2026 tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. Em Alegrete, a mobilização chama a atenção para a necessidade de atitudes responsáveis e do respeito entre os diferentes usuários das vias.

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A campanha busca reforçar a importância da convivência segura entre pedestres, condutores, ciclistas, motociclistas e pessoas com deficiência, destacando que a atenção e o respeito às regras de circulação são fundamentais para reduzir situações de risco no trânsito.

Entre as orientações reforçadas durante o período está o uso correto das rotatórias. Os motoristas devem reduzir a velocidade ao se aproximarem desses locais e dar preferência aos veículos que já estão circulando pela rotatória. A sinalização das manobras, por meio da seta, também é necessária para indicar a saída.

Outro cuidado destacado é o respeito aos pedestres, especialmente nas faixas de travessia. A manutenção de uma distância segura dos demais veículos e a realização de manobras sem movimentos bruscos também fazem parte das recomendações.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, também são realizadas blitz educativas, com ações voltadas à informação e à orientação dos usuários das vias.

A programação e as orientações integram as ações da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania da Prefeitura de Alegrete, que reforça a responsabilidade compartilhada na construção de um trânsito mais seguro.

A Semana Nacional do Trânsito ocorre anualmente entre 18 e 25 de setembro e busca ampliar a conscientização sobre comportamentos seguros e a preservação da vida no trânsito.