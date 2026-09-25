Trabalhador cai de plataforma a 12 metros e sofre fraturas em Alegrete

Um trabalhador de 25 anos ficou ferido após sofrer uma queda de aproximadamente 12 metros de altura na tarde desta sexta-feira (25), durante a construção da torre que receberá o novo Radar Meteorológico Regional de Alegrete. O acidente aconteceu por volta das 14h30, na área do Museu do Gaúcho, onde a estrutura está sendo construída. A obra teve início no final de julho e é executada por uma empresa terceirizada.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Militar estiveram no local para atender a ocorrência. O trabalhador ferido, natural de Florianópolis, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Segundo o registro policial, dois trabalhadores realizavam uma atividade em uma plataforma elevatória de lança telescópica, a aproximadamente 12 metros de altura. Durante a movimentação do equipamento, a plataforma teria ficado presa à estrutura da torre em construção. No momento em que ocorreu o desprendimento, houve um movimento brusco que projetou os dois trabalhadores para fora do cesto.

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O trabalhador de 25 anos caiu ao solo e sofreu fratura exposta no cotovelo esquerdo e fratura na perna direita. Conforme consta no registro da ocorrência, ele não estaria utilizando o equipamento de segurança no momento da queda, embora o dispositivo permanecesse ancorado à plataforma.

O segundo trabalhador, de 32 anos, natural de Passo Fundo, também foi projetado para fora do cesto, mas utilizava o equipamento de segurança devidamente ancorado à plataforma. Ele ficou suspenso pelo sistema de proteção e conseguiu retornar ao equipamento. Conforme o registro policial, não sofreu ferimentos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como acidente de trabalho. As circunstâncias da queda, as condições de segurança da atividade e os demais aspectos relacionados ao acidente deverão ser apurados pelos órgãos competentes.

Obra do novo radar começou em julho

O acidente ocorreu durante a construção da estrutura que receberá o novo Radar Meteorológico Regional de Alegrete. Os trabalhos começaram no final de julho e estão sendo executados por uma empresa terceirizada. A estrutura está sendo instalada na área do antigo aeroporto, atualmente integrada ao complexo do Museu do Gaúcho.

O projeto prevê a construção de uma torre de aproximadamente 30 metros de altura, sobre a qual será instalado o equipamento meteorológico. O radar terá alcance estimado de aproximadamente 400 quilômetros e deverá ampliar a capacidade de monitoramento das condições atmosféricas e de acompanhamento de eventos meteorológicos severos na região.

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O investimento informado para o projeto é da ordem de R$ 60 milhões, e o equipamento possui tecnologia de origem tcheca. A instalação do radar é considerada parte da ampliação da estrutura de monitoramento meteorológico disponível para Alegrete e municípios da região.

O PAT está à disposição da empresa responsável pela obra para a divulgação de esclarecimentos e informações sobre o ocorrido.