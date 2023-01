Mãe vai à DP para uma dura missão: denunciar a filha por drogadição

Share on Email

Uma avó muito preocupada com a integridade do neto de dois anos, procurou a Delegacia de Polícia, em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, a idosa disse aos policiais que a filha é dependente química e que por inúmeras vezes furta objetos da sua residência. Contudo, o que mais a preocupa é que ela tem dois filhos menores sendo um de 10 anos e outro com dois anos.

Como o caçula ainda é amamentado no peito, a mulher sai de casa com a criança e na maioria das vezes retorna por volta das 2h e a deixa e sai novamente.

A idosa acrescenta que teme pela criança, pois não sabe onde a filha vai e que locais frequenta, assim como, quais são os cuidados com o neto neste período em que está na rua.

Por ter receio do que possa acontecer com a criança, a avó decidiu procurar a DP e realizar a ocorrência. Não há informações se o Conselho Tutelar tem conhecimento do fato.