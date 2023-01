Grêmio faz 4 a 0 em cima do Inter, num domingo de cinco jogos no Efipan

Foi o primeiro Grenal do ano e mobilizou torcidas organizadas de gremistas e colorados. A festa iniciou cedo nos arredores do estádio e no entardecer tanto as delegações de Inter e Grêmio foram escoltadas até a chegada no Farroupilha.

A noite de domingo, no estádio Municipal Farroupilha, levou todas os clubes a campo, embora o azul e o vermelho tomassem conta do espetáculo. A bola rolou era 16h30min, sob uma temperatura superior aos 37ºC. O Argentino Juniors fez 3 a 0 no Olimpia. Logo em seguida o bom time do Defensor fez 2 a 0 no Zequinha. Antecedendo o clássico Grenal, o Verdão não teve dificuldades para vencer os peruanos do Universitário de Deportes por 3 a 0.

Passava das 21h, quando o Farroupilha se transformou literalmente num caldeirão. O Grêmio iniciou melhor e com toques rápidos e um volume de jogo superior envolveu um Inter acuado que se limitou a ficar postado na defesa.

Era o tricolor que chegava com perigo e criava as melhores ações no jogo. O Grêmio levou perigo numa cobrança de falta.

Com uma defesa sólida o colorado resistiu bravamente no primeiro tempo, em que só foi ao ataque passado dos doze minutos de jogo e não conseguiu um chute a gol nos 30 minutos de clássico.

Na etapa final, o Grêmio seguiu melhor controlando o jogo e aos oito minutos de bola rolando, Gabriel Mec fez a abertura de trivela para João Borne, infiltrando na área pelo lado esquerdo. Ele enquadrou o corpo e bateu com categoria pela lado do goleiro colorado, estufando as redes.

Meninos determinados e sonhadores é outro nível

Aos 17 minutos, Emanuel pegou a rebatida da zaga na intermediária. Ele dominou, adiantou a bola e arriscou de muito longe. A bola foi forte, alta, e foi morrer no ângulo direito. Um golaço, para delírio da torcida tricolor.

O terceiro gol gremista veio após jogada combinada pela lateral-direita até ser rolada por Danillo para João Borne, aos 23 minutos. Na risca da grande área bateu firme de perna direita, cruzado, para acertar a o canto da rede.

Ainda deu tempo para nos acréscimos, aos 32 minutos, de o Grêmio balançar as redes coloradas mias uma vez. A jogada foi trabalhada pelo miolo da zaga, até Ryan receber e bater firme com o peito do pé da entrada da área, no canto direito, para fechar a conta. 4 a 0.

Com o expressivo triunfo no clássico o Grêmio assumiu a liderança isolada da competição com sete pontos somados em três partidas, com oito gols marcados e nenhum sofrido. Volta a atuar na terça-feira diante dos peruanos do Universitário, podendo confirmar classificação antecipada as quartas de final em caso de nova vitória.

Encerrando a noite e fechando a 3ª rodada, o Flamengo amargou mais uma derrota e se complicou no torneio. Vitória do Peñarol sobre o rubronegro alegretense por 2 a 0. Lautaro Emanuel e Renzo Fernandez marcaram na vitória dos uruguaios.

O Grêmio lidera pelo saldo de gols (8), ao lado de Defensor e Peñarol todos com sete pontos mas saldo diferentes. O Defensor tem saldo 5, contra 4 do Peñarol. Universitário e Flamengo estão na degola, sem pontos o rubronegro tem saldo negativo de sete, e os peruanos -6.

A penúltima rodada da fase classificatória abre nesta segunda-feira (23), com dois jogos.

20h – Flamengo x Argentino Juniors

21h30min – Internacional x Peñarol

Fotos: Paulo Germano e Efipan Alegrete