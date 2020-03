Semana será tórrida em Alegrete

A primeira semana de março tem sido de dias muito quentes. E, para este fim de semana, não vai ser diferente.

De acordo com a Metereologia, os próximos dias serão de calor intenso em Alegrete. As temperaturas máximas vão passar do 36ºC e, na semana que vem, podem chegar a 40º C.

O alerta é para que as pessoas tenham muito cuidado com a incidência de raios solares e se protejam do sol . Tomar água será ainda mais importante, porque com a umidade do ar baixa é necessário repor água do corpo com regularidade. A indicação, em média, é de três litros de água por dia. Importante oferecer água às crianças e aos idosos.

Sem chuva o calor fica ainda mais intenso.

Pelos menos até o dia 14 de março, não há previsão de chuva para a nossa região. Esse tempo está sendo positivo para os que estão realizando a colheita de arroz,

Mas os que criam gado e ovelha estão sentindo o pasto seco e a falta de alimento natural aos animais.

Vera Soares Pedroso